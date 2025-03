Procurador Eljach pide que el Gobierno respete decisión que tome el Senado sobre consulta popular

En el marco del foro Elecciones 2026 ‘Un acuerdo nacional por la transparencia’, realizado por la revista Cambio, el procurador general, Gregorio Eljach, se refirió al futuro de la consulta popular a la que acudirá el Gobierno ante el hundimiento de la reforma laboral. Para el jefe del ente de control, el ejecutivo debe respetar la posición que presente el Senado ante la misma.

“Es un asunto esencial del sistema democrático colombiano. El contenido de ese pronunciamiento de la democracia colombiana, de la soberanía popular representada allí en la plenaria del Senado de la República tiene un peso muy grande que no se puede soslayar y deberá ser atendido”, señaló el procurador.

Asimismo, Gregorio Eljach señaló que el Congreso tendrá que revisar el tipo de preguntas y verificar si se adecúan a una consulta popular o más bien a un referendo, por lo cual aseguró que confía que el Senado “no va a ser inferior a su deber”.

“A ese resultado tendremos que atenernos. Allí martes, miércoles y jueves se sientan 22 millones de votos que representan la mayor legitimidad posible en la democracia colombiana, todas las regiones, todas las etnias, todos los géneros, en cambio en el presidente de la república sólo hay una ideología y una persona”, sentenció.

Para Eljach, no se puede desconocer “ese saber de la política, ese querer del destino de los colombianos, que tiene 22 millones allí mientras que en otras elecciones uninominales el guarismo no nos da sino para menos de 11 millones de votos”, señaló.

El procurador se abstuvo también de responder si el Gobierno puede convocar o no a la consulta si recibe la negativa del Senado, explicando que podría ser recusado y aún está a la espera de saber si debe intervenir. “Yo no soy periodista y no puedo andar opinando”.