“Dejemos el miedo a un lado, arriesguémonos”: Viena Ruiz habla de su trayectoria y retiro de la TV

La presentadora y modelo Viena Ruiz pasó por los micrófonos de Mujeres W para dar un mensaje de lo que fueron sus 40 años de trayectoria en las pantallas de la televisión colombiana y lo que será su vida ahora después de su retiro.

“Lo que me hizo destacar fue saber somos únicas, nunca traté de imitar a nadie, empecé cosas nuevas de la mano de Yamid Amat, quien fue mi guía en este proceso, inventamos cosas novedosas”, relató, agregando que su trabajo en el modelaje la ayudó a desempeñarse de una mejor forma en la pantalla chica.

En la conversación, Viena recordó sus inicios en los medios, hablando de su trabajo cubriendo reinados, siendo la “todera”, hasta llegar a cubrir fuentes y pasar al frente de las cámaras, destacando como una revolucionaria para la época.

“Las cosas grandes salen de una coincidencia que uno no planea, y así fue esto, comencé como una ‘cargaladrillos’, me mandaban para todo lado, como hice modelaje y actuación se les ocurrió ponerme delante de cámaras (…) Nació de una coincidencia. Es falso que una mujer bella no es inteligente, una cosa no va en contravía de la otra”, dijo.

Evocó también algunos de sus momentos más difíciles, como cuando quedó en bancarrota, viéndose en un túnel sin salida que la llevó a incursionar en el mundo comercial.

“Me quedé sin trabajo, con deudas, y con cuatro hijos (…) Natalia Ramírez me dijo que vendía productos de belleza y me puse a vender con ella, hacer área comercial es difícil, hay que saber convencer y tener humildad para ofrecer”, comentó.

“De lo que más se aprende es de los errores”

Viena Ruiz destacó su retiro, a la edad de 57, como una de las mejores etapas de su vida, pues es el mejor momento para hacerlo.

“Me di cuenta de que estaba con salud, mis hijos están bien y dije, ya puedo retirarme. Puedo cuidar a mi familia (…) De lo que más se aprende en la vida es de las equivocaciones, eso crea el ser humano valioso que somos”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje de resiliencia, de saber seguir adelante pese a las adversidades.

“Podemos hacer cosas maravillosas si no nos quedamos en el miedo, arriesguémonos (…) No hay que rendirnos en los momentos difíciles, agradezco que no me rendí, una frase que recomiendo evocar en esos casos es ‘Dios mío, sin tu gracia, no soy capaz’, y ponerse en sus manos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en Mujeres W:

