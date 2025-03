Presidente Petro reaccionó a escándalo del general (r) Eduardo Zapateiro

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones hechas por el periodista Daniel Coronell sobre el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional.

El general (r) Zapateiro está involucrado en un escándalo por presuntos actos de acoso sexual hacia la esposa del coronel José Luis Esparza, quien es reconocido por haber dirigido la histórica Operación Jaque.

En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario fue crítico con el general (r) Zapateiro: “La Biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas porque sabemos que sí pasa eso: se incumple y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres, donde puedes desaparecer, como militar tonto, sino porque demuestras que eres desleal”.

En su mensaje, el mandatario continuó afirmando que “un militar no puede ser desleal”, porque “si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría no solo a él, sino a su mujer amada, a su corazón, la parte más querida y amada de su ser, y a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobre todo, a ti mismo y a tus compañeros de armas, que se pueden matar por honor, como tú te puedes matar por honor, pero no sabes qué es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo”.

Ya sabía.



