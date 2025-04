Corjusticia respalda a juez que dejó en libertad a nueve presuntos integrantes de ‘Los Rolex’

En un comunicado, Corjusticia aclaró que la decisión del juez 74 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá no se basó en que los investigados no representaran un peligro para la sociedad, sino en que “la Fiscalía no logró demostrar la acreditación de una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos”.

#NoticiaW | La Corporación de jueces y magistrados de Colombia (Corjusticia) respaldó al juez 74 de garantías de Bogotá, Omar Beltrán, quien otorgó libertad a 9 presuntos integrantes de ‘Los Rolex’. Aclararon que la decisión se basó en que la @FiscaliaCol “no logró demostrar una… pic.twitter.com/uTHKaZ4O1C — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 2, 2025

La corporación también denunció que Beltrán Castillo ha sido objeto de ataques en redes sociales y que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación disciplinaria en su contra. “Es preocupante que se utilicen presiones externas para deslegitimar decisiones judiciales y afectar la independencia de los jueces”, advirtió Corjusticia.

El caso de ‘Los Rolex’ ha causado revuelo en Bogotá debido a la creciente ola de robos de relojes de lujo, lo que ha generado una fuerte presión mediática sobre el sistema judicial.