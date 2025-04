El Senado gastó 400 millones de pesos en computadores nuevos

Los senadores respondieron tres preguntas concretas sobre si era necesario un equipo de cómputo portátil para el desarrollo de sus labores y la especificaciones de este, tanto técnicas como de privacidad, esto para luego comprar 60 computadores por un total de 463.700.000 pesos.

Es decir que, cada computador costó 7.728.333 pesos, lo que ha generado sorpresa debido a que han existido varias quejas por la supuesta falta de recursos en el Senado.

Según Compra Eficiente, esta compra se hizo en los últimos meses del 2024 y en estos días, los 58 senadores que votaron por el ‘Sí’ ya recibieron sus computadores.

Carlos Meisel, senador por el Centro Democrático, y uno de los que recibió computador tras votar por el No, pasó por W Sin Carreta y aseguró que efectivamente les presentaron una encuesta.

“Todos necesitamos vainas pero yo creo que estos puestos públicos hay que saberlos optimizar de la mejor manera, hay que ser responsables de la plata de los colombianos y yo dije que no”, dijo.

Incluso, contó que desde hace 7 años, que llegó al Senado, tampoco ha cambiado sus carros porque no lo ve necesario. “Yo con eso soy muy respetuoso”.

Asimismo, contó que él utiliza las herramientas que él mismo se ha comprado con su dinero.

“Esas son las cosas que no deberían pasar, eso es ser muy descarado, uno debe ser más respetuoso de los impuestos de los ciudadanos. Cualquier persona, si no tiene la plata, con el certificado de ingresos, le prestan para que compre su berraco computador y no esté jodiendo en el Congreso”, afirmó.