Senadora Nadia Blel denunció acoso de seguidores del Gobierno frente a su residencia

La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, denunció que ayer, jueves 3 de abril, se realizó una manifestación sin permisos frente a su residencia, presuntamente organizada por seguidores de algunos congresistas de la coalición de Gobierno.

Según dijo, la protesta no solo fue ilegal, sino que puso en riesgo la seguridad de su familia: “Hoy, algunos congresistas de la coalición de Gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos”, dijo Blel a través de su cuenta de X.

La senadora calificó el hecho como acoso y denunció que se vulneró a su familia: “Lo que ocurrió es acoso, y como tal, debe ser llamado por su nombre. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas”, expresó.

Recordemos que la senadora es una de las voces que archivó la reforma laboral del Gobierno y es presidenta de la Comisión Séptima del Senado. En todo caso, señaló que, por sus posiciones políticas, no debería verse sometida públicamente a esta situación.

Los congresistas que participaron en la manifestación frente a la residencia de la senadora son Alejandro Ocampo y Dorina Cha Hernández, del Pacto Histórico; y en una marcha previa estuvieron también el representante David Racero, e incluso el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Ocampo, consultado por La W, aseguró que él no tenía conocimiento de que en ese edificio era la residencia de la senadora: " Fue una marcha en Cartagena por la reforma. Yo no conozco Cartagena y fui como a cualquier turista; cuando íbamos pasando por allí, la gente dijo que ahí vivía la senadora y me pidieron que hablara, pero eso no es acoso", dijo Ocampo.