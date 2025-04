Calendario para presentar la información exógena 2025, según DIAN: Así funciona

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó los plazos para presentar la información exógena tributaria para el año gravable 2024.

De acuerdo con la Resolución 000162 de 2023, modificada por la Resolución 000188 de 2024, los plazos para la presentación de esta información se ampliaron.

Fechas para presentar la información exógena 2025

Grandes contribuyentes

ÚLTIMO DÍGITO HASTA EL FECHA 1 Décimo séptimo día hábil del mes de abril 25 de abril de 2025 2 Décimo octavo día hábil del mes de abril 28 de abril de 2025 3 Primer día hábil del mes de mayo 02 de mayo de 2025 4 Segundo día hábil del mes de mayo 05 de mayo de 2025 5 Tercer día hábil del mes de mayo 06 de mayo de 2025 6 Cuarto día hábil del mes de mayo 07 de mayo de 2025 7 Quinto día hábil del mes de mayo 08 de mayo de 2025 8 Sexto día hábil del mes de mayo 09 de mayo de 2025 9 Séptimo día hábil del mes de mayo 12 de mayo de 2025 0 Octavo día hábil del mes de mayo 13 de mayo de 2025

Personas jurídicas y naturales

ÚLTIMOS DÍGITOS HASTA EL FECHA 01 a 05 Noveno día hábil del mes de mayo 14 de mayo de 2025 06 a 10 Décimo día hábil del mes de mayo 15 de mayo de 2025 11 a 15 Décimo primer día hábil del mes de mayo 16 de mayo de 2025 16 a 20 Décimo segundo día hábil del mes de mayo 19 de mayo de 2025 21 a 25 Décimo tercer día hábil del mes de mayo 20 de mayo de 2025 26 a 30 Décimo cuarto día hábil del mes de mayo 21 de mayo de 2025 31 a 35 Décimo quinto día hábil del mes de mayo 22 de mayo de 2025 36 a 40 Décimo sexto día hábil del mes de mayo 23 de mayo de 2025 41 a 45 Décimo séptimo día hábil del mes de mayo 26 de mayo de 2025 46 a 50 Décimo octavo día hábil del mes de mayo 27 de mayo de 2025 51 a 55 Décimo noveno día hábil del mes de mayo 28 de mayo de 2025 56 a 60 Primer día hábil del mes de junio 03 de junio de 2025 61 a 65 Segundo día hábil del mes de junio 04 de junio de 2025 66 a 70 Tercer día hábil del mes de junio 05 de junio de 2025 71 a 75 Cuarto día hábil del mes de junio 06 de junio de 2025 76 a 80 Quinto día hábil del mes de junio 09 de junio de 2025 81 a 85 Sexto día hábil del mes de junio 10 de junio de 2025 86 a 90 Séptimo día hábil del mes de junio 11 de junio de 2025 91 a 95 Octavo día hábil del mes de junio 12 de junio de 2025 96 a 00 Noveno día hábil del mes de junio 13 de junio de 2025

¿Quién está obligado a reportar información Exógena en la DIAN?

La agencia del Gobierno informó que los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), los titulares de cuentas de compensación y los concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros tendrán que reportar la información exógena a la DIAN.

¿Cuál es la multa por no presentar la información exógena?

Según el literal a del numeral 1 del artículo 651 del ET, se indica que cuando no se presente la información exógena, la sanción equivaldrá al 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró dicha información.

En caso de presentar errores en la información exógena, el literal b del numeral 1 del artículo 651 del ET, indica que la sanción corresponderá al 0.7% de las sumas respecto de los cuales se suministró la información.

Finalmente, en caso de presentar la información de forma extemporánea, el literal c del numeral 1 del artículo 651 del ET, indica que la sanción equivale al 0.5% de la suma de la cual se hizo el reporte de forma extemporánea.

