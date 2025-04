Presidente Petro llamó la atención a Ecopetrol porque Colombia no importa gas

En medio del consejo de ministros de este lunes, 7 de abril, el presidente Gustavo Petro cuestionó las razones por las cuales Colombia no está importando gas, asegurando que “por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar”.

Lea también: Presidente Petro defendió a la esposa del ministro de Salud

“No entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (...) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas”, dijo.