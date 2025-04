Tras dos meses de espera, Susana Muhamad alcanzó un acuerdo con Petro y concretó su llegada al DNP

Susana Muhamad llegó a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro y será la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tal como lo había revelado en primicia Julio Sánchez Cristo, director de La W, el pasado 23 de febrero.

Fuentes aseguran que la nueva directora llega a esta entidad con una postura de “priorizar el proyecto político y el país”.

De este modo, se espera que este martes se publique su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia para que, tras ello, sea expedido el decreto de posesión.

Hay que recordar que Muhamad renunció como ministra de Ambiente tras una fuerte crítica en el primer consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero por la llegada de Armando Benedetti como ministro del Interior.

“En este Consejo de Ministros, le expresé al presidente Gustavo Petro que aquí seguimos firmes, enfrentando agendas paralelas y entrampamientos con transparencia, así mismo fui clara en que como feminista y como mujer no me puedo sentar en el Gabinete con Armando Benedetti. Desde hace casi 20 años he militado en el progresismo con convicción, principios y la certeza de que este camino construye mayor dignidad para nuestro país”, escribió Muhamad en X el pasado 4 de febrero.

Tras ello renunció, pero ahora llegará al DNP.