Petro aseguró que no ordenó retomar la fumigación de cultivos con glifosato

Luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmara que hay un plan para fumigar los cultivos ilícitos con glifosato, de manera terrestre, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta personal de X que “no es cierto” que haya ordenado retomar este método.

“Esto no es cierto. La política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”, escribió.

Sin embargo, El Tiempo reveló contratos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional relacionados con la compra del plaguicida.

Esta información la confirmaron el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional, quienes explicaron que hay un proceso contractual que está en fase de estructuración.

Según el ministro de esa cartera, Pedro Sánchez, el uso del glifosato no es la prioridad y se espera que la sustitución de cultivos sea tan eficaz que no haya la necesidad de usar el plaguicida. Por lo que, aunque no es la estrategia principal, sí avanza el proceso de contratación para su uso.