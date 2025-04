Petro responde ante desacato por no disculparse con opositores

El Consejo de Estado le dio dos días al presidente Gustavo Petro para que se disculpara por haber llamado “victimarios” a los opositores del Gobierno que convocaron las marchas de noviembre del año pasado, y hoy lo hizo a través de X.

“Hay quienes quieren que las injusticias se sigan perpetuando en nuestro país. Hay quienes quieren que no haya reivindicación para las víctimas. Hay quienes quieren seguir levantando los fusiles. Hay todavía victimarios que rechazan el progresismo. Pero esos no son todos los marchantes”, escribió.

Insistió, como lo hizo en su mensaje del mes de noviembre, que siempre impulsará el debate público y permitirá las marchas: “Sientan mis queridos y queridas manifestantes qué es vivir en democracia”.

Y aseguró que siempre ha ordenado la protección por parte del Estado para quienes, en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, contribuyen al debate público. “He sostenido que el debate político debe darse en las calles, en las plazas, y no en los estrados judiciales. Mis excusas para quienes no lo han podido hacer de esta manera”, agregó.

El Consejo de Estado le había abierto el incidente de desacato al presidente porque confirmó que había guardado silencio luego de que se le ordenara disculparse el pasado 6 de marzo.

En atención al fallo del Consejo de Estado, de fecha 6 de marzo de 2025, manifiesto:



