“América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana”: Petro a la Celac

Antes de recibir la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, el mandatario Gustavo Petro criticó el envío de migrantes a cárceles en El Salvador por parte de Estados Unidos. Dijo que la migración no es un tema que se pueda tratar en “soledad”, y que, “América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad”.

“¿Lo solucionamos poniendo cadenas llevando la población migrante a El Salvador a cárceles para criminales? No critico, tengo mi opinión personal sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo y no lo es”, dijo.

Igualmente, habló de la importancia de regular en colectivo el uso de la información que se almacena en “la nube” porque es conocimiento. Dijo textualmente: “¿Entonces van a usar nuestro conocimiento para volverse mega multimillonarios que ya son? (…) Y no es el señor Elon (Musk) el que va a definirlo, no puede ser, él no es representante de la humanidad”.

Por otra parte, reiteró las críticas a la prohibición de la droga e invitó a hablar sobre medicina.

“Pareciera que hay una diferencia geográfica, no científica lo legal es la droga que se produce en el norte, lo ilegal es la droga que se produce en el sur. No es un problema para la protección de los niños y las niñas porque si no el dinero que se usa en las cárceles se estaría usando para prevenir los consumos. (…) ¿Por qué en vez de hablar de sustancias prohibidas, no hablamos de medicamentos para la vida?”.