De repente sentí un estruendo en mi cuerpo: impresionante relato de colombiana en discoteca Jet Set

Pamela Moná Montoya, colombiana afectada por la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el desplome del techo de esa edificación y que dejó más de 200 muertos, entre ellos el reconocido cantante Rubby Pérez.

Montoya relató los momentos de angustia que vivió con el colapso de la discoteca.

“Noté que una placa del techo se cayó, pero no le prestaron atención al tema. A los 15 minutos se cayó otra. De un momento a otro sentí un estruendo impresionante en mi cuerpo, intenté moverme, pero tenía una placa de concreto sobre mí”, contó.

Mencionó que siempre estuvo consciente y lo primero que escuchó tras el “estruendo” fue a los rescatistas.

“Alcancé a sacar la mano y ellos sacaron lo que me estaba tapando la cara. Les dije que apagaran la corriente porque me estaba pasando mucha corriente y se me estaban torciendo los dedos de las manos”, recordó.

Asimismo, mencionó que cuando la sacaron hicieron mucha fuerza y ella sufrió una fisura en la pelvis, además de fracturarse el peroné.

Reviva la entrevista completa con Pamela Moná Montoya a continuación