En medio de tensiones se aplazó el Festival Vallenato de Ayapel, Córdoba

Montería

El alcalde del municipio de Ayapel, Córdoba, Hugo Pinedo Contreras, informó este 9 de abril que el Festival Nacional de Canción, Acordeoneros y Verseadores no se podrá desarrollar de momento en esta sección del país por consideraciones de los cantantes y participantes programados para esta versión XXXVII.

Según el mandatario municipal, “en Ayapel no hay problemas de orden público, hay una calma generalizada, pero lamentablemente los cantantes y participantes no lo ven así y contra eso no podemos hacer nada porque el festival no solo lo hace el pueblo, sino también los que vienen a competir en las distintas modalidades y categorías”.

“Una vez coordinada una nueva fecha que tengan disponible los artistas les estaremos comunicando. Esperamos recuperar pronto la confianza de artistas y visitantes; Ayapel es pueblo de paz y armonía que espera por todos los que nos quieran visitar, agregó el alcalde Pinedo Contreras.

Cabe recordar que, el Festival Vallenato de Ayapel estaba programado del 11 al 13 de abril y tenía artistas confirmados como Elder Dayán, Diego Daza, Chiche Maestre, Farid Leonardo y otros.

El festival se cancela en medio de tensiones, recientemente desde la zona se generó polémica por un homenaje realizado a José Miguel Demoya Hernández, alias ‘Chirimoya’, quinto cabecilla de la línea de mando del Clan del Golfo, quien murió en medio de un operativo realizado por el Gaula Élite de la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas (DEA) el pasado 5 de abril.