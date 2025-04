ACSN niegan participación en asesinato de biólogo italiano

Santa Marta

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), a través de un video, manifestaron que no tienen ninguna participación en el asesinato y desmembramiento del biólogo italiano Alessandro Coatti, ni en los recientes hechos delictivos registrados en la ciudad.

“El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada no tiene participación en el asesinato del italiano Alessandro Coatti. Rechazamos estos hechos y le pedimos a las autoridades que investiguen a fondo”, precisó el grupo armado en el video.

Sobre el presunto secuestro de un empresario hotelero en el Parque Tayrona, afirmaron que no estuvieron involucrados en este hecho. Según su declaración, este no es un método que utilicen, por lo que no existe ningún registro o reporte de plagios que los vincule.

Finalmente, señalaron que su único enfrentamiento activo es con el Clan del Golfo, con quienes mantienen una confrontación sin tregua en sectores como Ciénaga y la Zona Bananera, en el Magdalena, así como en el departamento del Cesar.