Corte Suprema llama a juicio a la representante Mary Anne Perdomo del Pacto Histórico

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio a la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo, del Pacto Histórico, la cual acaba de perder su investidura por decisión del Consejo de Estado.

La decisión de llevarla a juicio se relaciona con los mismos hechos por los que en primera instancia se decretó su “muerte política”, es decir, con una presunta apropiación de recursos públicos por parte de María Isabel Rueda Guerrero, una asesora que aunque no se encontraba vinculada formalmente a la UTL de Perdomo, al parecer seguía trabajando sin contrato, y recibiendo el salario por intermedio de su hija, quien sí estaba contratada pero no asistía al congreso y trabaja en otras empresas bajo otro campo laboral.

De acuerdo con las evidencias recabadas por la Sala de Instrucción las cuales ahora pasarán a la Sala de Primera Instancia, distintos testimonios y documentos probarían que, aunque Rueda Guerrero renunció en enero de 2023 aduciendo supuestos motivos personales, siguió trabajando como si nada y recibiendo un salario sin estar contratada, por medio de su hija Laura Rueda Guerrero.

Incluso, se mencionó la posibilidad de que Mary Anne Perdomo hubiese manejado personalmente esos fondos para su propio provecho. El presunto contrato irregular permitió el pago de más de 100 millones de pesos de los cuales apenas se han devuelto cerca de 5 millones.

“Dada la alta probabilidad de que Laura Fernanda Rueda Guerrero no haya cumplido con las funciones que le correspondían, la sindicada (Perdomo) habría usado los dineros con los que se remuneraron esos servicios no prestados como si fuese su dueña (es decir, se habría apropiado de esos fondos) —en provecho, probablemente, no sólo de su exasesora sino de ella misma—, a través de la simulación de una finalidad legítima de esa disposición”, indicó la Sala.

De hecho, la magistratura valoró distintas comunicaciones interceptadas que comprometería seriamente a la congresista del Pacto Histórico. En ellas, María Isabel Rueda Guerrero le dice a una interlocutora, entre lágrimas, que Mary Anne Perdomo le había reclamado en abril 2024 por el escándalo de este caso, recriminándole que había tenido que pagar abogado, que estaba inmiscuida en el proceso por “hacer un favor”, lo cual, bajo la teoría de la Sala de Instrucción, indicaría el conocimiento pleno y protagonismo de la congresista sobre tal negociación irregular.

“Desde esta perspectiva, el protagonismo de la sindicada en ese probable acuerdo con las señoras Rueda Guerrero indica que aquélla habría conocido las circunstancias en las que vincularía a Laura Rueda y, mes a mes, tuviera conocimiento de que ella no habría cumplido con sus deberes, pese a lo cual, certificaba su cabal desempeño que generaba el pago correlativo”, indica la decisión.

Pero, además, para la Sala resultó de suma gravedad que María Isabel Rueda Guerrero sin tener contrato y ser empleada “de facto”, manejaba información reservada de la Comisión de Ética, en la cual laboraba la representante Mary Anne Perdomo. Por ello fue acusada también por el punible de revelación de secreto.

“El número de ocasiones en que María Isabel Rueda Guerrero conoció de documentos reservados también juega como hecho indicador del conocimiento de la situación por parte de la sindicada. En la medida en que ocurrió con dos expedientes distintos, es dable considerar que se trataría de una actividad rutinaria, que coincide con el desempeño habitual de la señora Rueda Guerrero en todas las actividades funcionales de la representante, propiciado y permitido por ésta”, indica la decisión.

Adicionalmente, Mary Anne Perdomo tendrá que responder por el delito de falsedad ideológica en documento público debido a que certificó que la señora Laura Rueda Guerrero, mes a mes, cumplía con todas sus obligaciones cuando esto no era cierto, y se dedicaba a trabajar en varias empresas, lejos del mundo político, debido a su profesión de ingeniera. “La representante Perdomo Gutiérrez quiso extender nueve certificaciones con información mendaz respecto de su asesora legislativa”, se lee.