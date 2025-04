Más de 650 docentes en Caldas no son atendidos en una IPS por la deuda de Fiduprevisora

Manizales

Los maestros de los municipios de Riosucio, Anserma y Supía, en el departamento de Caldas, reciben la noticia con preocupación, ya que la atención en la IPS Ingrumá LTDA ha sido positiva, pero por las deudas registradas desde del año pasado, les notificaron que no serán atendidos, por lo que deben acudir al Hospital San Juan de Dios en Riosucio o pagar a médicos particulares.

Diego Fernando Ríos, profesor en Riosucio e integrante del sindicato, opina que es lamentable lo que sucede con este régimen especial. “Estamos bastante preocupados porque con esta IPS no ha habido problemas y nos llevamos tremenda sorpresa, digamos que pasamos a ser parte del montón, es decir, nos atenderán en el hospital municipal donde atienden a los usuarios de Nueva EPS, hay mucha congestión y es triste que para nosotros que somos un régimen especial, que tenemos una atención diferencial hoy no la tenemos”.

El maestro, agrega que el hospital no cuenta con la capacidad de atender a los docentes, ya que atiende a cerca de 62.000 habitantes del municipio, por lo que están en estado de alerta. “La salud está desbordada y entonces no sabemos para dónde vamos a coger, sabemos quiénes son los responsables, pero no hay respuestas. Nos descuentan el aporte a salud, entre $ 250.000, $ 380.000, $ 400.000 y más, pero con esta situación, debemos acudir a médicos particulares”.

El profesor Diego culmina diciendo que con el actual panorama de la salud, es difícil brindar educación con calidad a los niños y adolescentes en las instituciones educativas, ya que no pueden reclamar sus medicamentos en Farmart, porque fue cerrada y ahora con el percance en la atención a citas médicas.