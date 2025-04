“Era para pasajes”: testigo negó que dinero recibido de Diego Cadena fuera para cambiar su versión

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal continuó ante la juez 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia. Durante la audiencia número 26 del proceso, la testigo Eurídice Cortés, alias Diana, retomó su declaración, esta vez en contrainterrogatorio por parte de la defensa del exmandatario.

Cortés reveló que recibió $2 millones por parte de Diego Cadena, abogado defensor de Uribe, pero fue enfática en aclarar que el dinero no tenía relación con su testimonio: “El boleto a Bogotá me dio la plata el doctor Diego. No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, afirmó durante la diligencia judicial.

Ante la insistencia de Juan Felipe Amaya, abogado del expresidente, sobre las condiciones del dinero recibido, Cortés reiteró: “Yo le dije que no tenía plata para venir a rendir la versión para pagar los pasajes (...) Me dio porque se supone que yo iba a pagar los boletos en avión. Cierto. 2 millones de pesos”.

También explicó por qué no informó a la Corte Suprema de sus dificultades económicas: “No, como tampoco la puse acá. ¿Yo en este momento estoy aquí corriendo con todos los gastos y esta vez, pues por lo menos tengo un trabajo que me permite pagarlos en ese momento, no? Mhm. Y por eso yo le dije al doctor Diego que me los diera. Ya, eso fue todo”.

Durante su intervención, volvió a dejar en claro que el dinero no comprometía la veracidad de su testimonio: “No me los dio para cambiar el testimonio. Nada, me dio para pagar unos boletos. Yo no me vine en avión como en esta ocasión, me vine por tierra y pues obviamente la otra plata yo me la quedé. Esa es la verdad y nunca la puse en conocimiento porque no era plata para comprar mi testimonio, ni cambiar mi versión, ni nada de eso”.

Alias ‘Víctor’, las amenazas y la extorsión

La testigo también habló sobre la conducta de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, uno de los testigos claves en el caso, a quien acusó de presionar económicamente a los abogados Cadena y Juan Salazar. Según dijo, este los habría intentado extorsionar por $200 millones.

“Eh, bueno, en otros, días atrás me había llamado a decirme que era para qué? Para decirme a mí que, eh, eh, ejerciera cierta presión. ¿O sea, él me decía presión y al abogado con esto para qué? Para poderle eh pedir eh, 200 millones de pesos fue lo que exactamente”, relató.

Cortés afirmó que las amenazas se intensificaban cuando Vélez no lograba obtener lo que quería: “Venía constantemente diciéndome que lo que iba a hacer… que iba a embalar a los abogados”.

Y agregó que prefería no enfrentarlo directamente: “Porque yo no tenía más que pelearle a él, ya estaba absolutamente consciente de que lo que se estaba presentando era una extorsión de parte de él”.

Alias ‘Diana’, quien fue parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también negó que ese grupo armado haya tenido injerencia en la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

La audiencia de juicio continuará el lunes 21 de abril, luego de la vacancia judicial de la semana santa.