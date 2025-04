Presidente Petro pidió que las elecciones en Ecuador se “aclararen al máximo”

El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que Colombia envió veedores a Ecuador para hacer seguimiento de las elecciones que se hicieron el pasado domingo y que dieron como ganador, nuevamente, a Daniel Noboa. Según el mandatario, los informes que recibió “son preocupantes”.

El jefe de Estado afirmó que antes de las elecciones, las zonas de mayor oposición estuvieron bajo el control militar, que durante la jornada cada mesa tuvo una fuerte presencia militar armada y se impidió la salida de un veedor argentino.

“Creo que el Gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento, me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia”, escribió.

Y es que Luisa González, representante de la oposición en la contienda electoral, afirmó que las elecciones fueron “el mayor fraude electoral que han visto los ecuatorianos” y no reconoció los resultados porque asegura que el presidente ecuatoriano habría aprovechado su posición.

El mandatario colombiano afirmó que tiene una buena relación de amistad y buenos recuerdos con Noboa, pero subrayó que debe haber claridad.

“No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, l as cosas deben aclararse al máximo . Solo así tendré la seguridad de no equivocarme”, escribió.