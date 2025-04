Sindicato de maestros denuncia presunto acoso laboral en instituciones educativas de Manizales

Manizales

Según Víctor Acosta, representante del Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), las quejas son recurrentes, supuestamente, los casos suceden en la Institución Educativa Normal Superior de Manizales, Instituto Manizales, Instituto Técnico Francisco José de Caldas y otros más, donde hay muchas solicitudes de presunto acoso laboral y de supuesto no acatamiento de la normatividad.

En lo relacionado con la jornada laboral, solicitaron al Concejo de Manizales realizar un debate de control político sobre estas quejas que se están presentando en dichos planteles educativos, aunque los docentes del sindicato, aclaran que esto no ocurre en todos las instituciones.

“En general, la dirección de las instituciones educativas de Manizales está en manos de personas democráticas que promueven formas de relacionamiento justo con los profesores, administrativos y a la comunidad educativa, no obstante, hay algunos paneles donde no es así, donde hay muchas quejas de presunto acoso laboral y no acatamiento de normatividad en lo que tiene que ver con la jornada laboral, se respira miedo y donde hay temor de denunciar por temor a represalias y queda la sensación que no hay Secretaría de Educación que valga”.

Por su parte, el secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourt, respondió que no conoce estas denuncias e invitó a los maestros a formalizar por los canales oficiales este tipo de quejas en el entorno laboral.

“Sí hemos escuchado esas denuncias, pero no en los canales oficiales, invitamos a los docentes a radicar dichas denuncias para darle trazabilidad al interior de la secretaría”, puntualizó el funcionario.

Según Acosta, la situación empeoró con la circular que expidió la Secretaría de Educación de Manizales que, según ellos, sobrepasa lo que dice el decreto nacional 0277 sobre la jornada laboral y que se convirtió en un instrumento adicional para que las direcciones, de varios colegios, en todo caso minoría, maltraten a los profesores, indica el líder sindical.