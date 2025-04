No me importa lo que ella haga o diga: Benedetti sobre Laura Sarabia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al trino de la canciller Laura Sarabia sobre una nueva declaración ante la Fiscalía y al nuevo audio que está en poder del ente investigador.

“Yo no me voy a referir absolutamente a nada, de lo que oí hoy, no hay nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”, afirmó.

En el nuevo audio que, hace referencia a una conversación de 2023, se escucha que Benedetti afirma que está muy bien “ranqueado” en la Fiscalía. Al respecto, señaló que no se reunió nunca con el entonces fiscal Francisco Barbosa: “no tendría por qué reunirme con él”.

Según se ha conocido, la ahora canciller Laura Sarabia declarará el 30 de abril ante la Fiscalía y llevará nuevos audios que lo comprometerían.

