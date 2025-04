Terminó el cese al fuego con las disidencias de alias ‘Calarcá‘: no hay renovación

Este 17 de abril, el Gobierno Nacional notificó a las delegaciones de paz que no se renovará el cese al fuego que se había mantenido con el Estado Mayor de los Bloques, es decir, con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

La notificación se hizo mediante una carta emitida por la oficina del Consejero Comisionado de Paz, en la cual se aclara que fue decisión del presidente Gustavo Petro.

Así lo señala el documento:

“Por medio de la presente, la Consejería Comisionada de Paz notifica por vía escrita la decisión formal del señor presidente de la República, notificada al Consejero Comisionado de Paz y al Coordinador de la Delegación del Gobierno para estos diálogos, de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC)”.

El cese al fuego que se había pactado anteriormente se terminó el pasado 15 de abril y las delegaciones ya habían hablado de prorrogarlo seis meses más. Sin embargo, faltaba la aprobación del mandatario.

No obstante, la misiva aclara que esto no significa el fin de los diálogos: “No implica la suspensión o el fin de la mesa de diálogos de paz, no afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”.

Igualmente señala que tampoco se suspenderán las órdenes de captura de los representantes en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación y que, a partir de la fecha y hora exacta de la notificación, las partes cuentan con 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.

