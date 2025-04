¿Cómo identificar un psicópata infiltrado? Criminólogo explicó

Vicente Garrido, profesional en psicología de la Universidad de Valencia, especializado en perfiles criminales y psicopatía, presentó en Salud y Algo Más su nuevo libro llamado ‘El psicópata integrado’, en donde explica algunos de los comportamientos que suelen identificarse en los psicópatas.

El profesional destacó que lo importante del libro y “la idea que pretendo transmitir, se trata de que muchas veces estamos alrededor de personas que a pesar de lo que nos dicen, aseguran o nos prometen, nos causan mucha ansiedad, conflicto, dudas e incertidumbres”.

El criminólogo hace referencia a los psicópatas “que se caracterizan por el hecho de no tener ningún vínculo afectivo con alguien, no sienten ansiedad o miedo cuando van a cometer alguna acción inmoral o ilegal, que no se arrepienten y tienen consciencia de lo que hicieron”, explicó el criminólogo.

Este tipo de personas, según Garrido y algunos más de sus colegas, son difíciles de detectar. Sin embargo, el psicólogo comenta que existen síntomas de alerta que pueden ayudar a la detección de un psicópata: “la primera, es la intuición, que es esa sensación de ansiedad, confusión o preocupación que actúan a un nivel subconsciente, pero que avisa que sabemos que no hay algo bien con esa persona, que probablemente tiene una agenda oculta”, explicó Garrido.

La segunda cuestión de este sistema de alerta, “se trata de saber ver las cosas, no simplemente mirar. Esas personas dicen que hacen unas cosas o que piensan unas cosas, pero que en realidad hacen las contrarias. (...) Nos damos cuenta que muchas de sus promesas nunca se cumplen, o que varias de las cosas que nos ha contado, no son ciertas”, añadió el reconocido criminólogo.

Escuche la entrevista completa aquí:

