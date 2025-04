Netanyahu dijo que no estallará “una guerra civil” en Israel en medio de la creciente tensión

Benjamín Netanyahu y bandera de Israel. Foto: Peng Song y Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes, 21 de abril, que no estallará una “guerra civil” en Israel durante el discurso que pronunció en la ceremonia dedicada a los soldados caídos en la batalla de Jaffa en 1948.

“No habrá una guerra entre hermanos, no habrá una guerra civil, no aquí en Israel”, aseveró el mandatario israelí.

En los últimos meses, las divisiones entre la sociedad israelí se han disparado después de que el Gobierno israelí ordenó romper el alto el fuego en Gaza, y también por las destituciones del jefe del servicio de inteligencia interior israelí - Shin Bet, Ronen Bar, y de la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, dos organismos que han cuestionado la gestión de Netanyahu durante los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, entre otros asuntos.

El regreso de la ofensiva israelí, el pasado 18 de marzo, contra el enclave palestino, ha indignado especialmente a los familiares de los 59 rehenes que todavía quedan en Gaza, quienes no confían en que la presión militar pueda rescatarlos, más bien temen que pueda matarlos.

En este sentido, las protestas en estas últimas semanas en las que participan miles de israelíes exigiendo la firma de un acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás que permita la liberación de los cautivos se han intensificado en Tel Aviv y en Jerusalén.

Los israelíes también han salido a las calles para reprochar a Netanyahu haber tomado llevado adelante decisiones que consideran antidemocráticas como la destitución de Bar y de Baharav-Miara (ambas todavía pendientes de una respuesta judicial).

“Así como la liberación de Jaffa culminó en una victoria total. Hoy también nos comprometemos con la victoria total”, reiteró Netanyahu sobre la ofensiva de sus tropas dentro de la Franja que, una vez más, dijo están justificadas después de la matanza del 7 de octubre de 2023 de Hamás.

“No hay perdón ni, desde luego, moderación”, agregó.

