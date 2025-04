Corte seguirá investigando al exfiscal José Celestino Hernández por devolver bienes a extraditable

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de preclusión presentada por la defensa del exfiscal 45 José Celestino Hernández, mediante la cual solicitaba que se diera cierre definitivo al proceso en su contra por presunto prevaricato por acción.

Hernández Rueda se encuentra en fase de juicio debido a que de forma contraria a la ley, según la acusación, dispuso la devolución de los bienes de la ciudadana Ivonne Escaf Saldarriaga, extraditada por cargos de narcotráfico y condenada en Estados Unidos.

Su abogado solicitó la preclusión alegando que en 2007 se había archivado otra investigación que se había adelantado en la Fiscalía por los mismos hechos, por ende, consideraba que no podía ser juzgado dos veces (la diligencia de acusación que lo tiene en juicio se adelantó en 2020, 13 años después).

Pero la Sala, acogiendo la postura de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, consideró que no se podía hablar de una vulneración al principio de no ser investigado dos veces por los mismos hechos, puesto que a su juicio el archivo de la otra denuncia en 2007 significó una decisión preliminar que no abordó como tal un juzgamiento definitivo de las conductas y podía ser reversada en cualquier momento.

"La actuación precedente que generó el archivo no le generaba a Hernández Rueda una estabilidad de su situación, porque no solo legalmente ello no hace tránsito a cosa juzgada, sino porque en la misma decisión se le advirtió la provisionalidad de tal decisión en cuanto se mantenía la expectativa de reanudar la investigación" se lee.