“Creo que me quitaron la visa”: Petro aseguró que no puede ingresar a Estados Unidos

En medio del consejo de ministros de la noche de este 21 de abril, el presidente Gustavo Petro dejó entrever que ya no podría ingresar a Estados Unidos, pues le habrían quitado su visa.

Aunque no dio más detalles, aseguró: “Yo ya no puedo ir (a Estados Unidos) porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo el mandatario.

Punto seguido, anunció que tiene nuevos planes en materia comercial junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Uno de los objetivos de Colombia sería fortalecer los lazos con China: “Nos alistamos a un viaje a China”, dijo el jefe de Estado.

Por otro lado, Petro anunció este lunes en alocución presidencial que el ministro del Interior, Armando Benedetti, revelará este martes, 22 de abril, las preguntas que compondrán la consulta popular que impulsa el Gobierno, para abordar la reforma laboral.

Además, confirmó que el próximo 1 de mayo realizará la entrega oficial del texto al Congreso de la República, lo que hará desde la Plaza de Bolívar, en el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajo.