La historia detrás del libro ‘Un tinto con el papa Francisco’: Néstor Pongutá reveló detalles

Néstor Pongutá, escritor y periodista, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para entregar detalles de su libro ‘Un tinto con el papa Francisco’, esto a propósito de la muerte del sumo pontífice este 21 de abril.

Según explicó, su encuentro con el papa fue en el año 2016, precisamente cuando se iba a dar la visita del papa Francisco a Colombia, “yo trabajaba en esa época en La W y había salido la noticia que posiblemente el papa venía a Colombia, entonces me busqué una audiencia que él hacía y le pregunté si venía o no y él me respondió ’si me das un tinto colombiano te doy más datos’”.

Fue entonces cuando en medio de un viaje hacia Cuba y México le ofreció al papa un café colombiano, “él lo olió y me dijo que delicia el tinto colombiano”.

En ese avión, según relató, le dio la primicia de que sí iba a venir a Colombia en 2017, “él me dijo que si el proceso de paz seguía adelante y si todo seguía saliendo como está planeado, en 2017 venía a Colombia. Logré tener un teléfono satelital y dar esa chiva”.

Por último, definió al papa como un hombre coherente, “dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace y siempre fue así, por eso quiso salir sin ornamentos”.

