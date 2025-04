Risaralda está lista para participar de la Speciallty Coffee Expo 2025

Ya está todo listo para que Risaralda participe en la feria comercial mas grande de café de especialidad en América, denominada Speciallty Coffee Expo 2025 la cual tendrá lugar en Houston, Texas (Estados Unidos), este fin de semana del 25 al 27 de abril.

Según el secretario de desarrollo agropecuario de Risaralda, Juan Carlos Toro, son nueve las personas seleccionadas para viajar luego de realizar todas las pruebas técnicas para esta elección.

El secretario manifestó que ya son varios años en los que Risaralda participa en esta feria empresarial y la finalidad es seguir impulsando espacios internacionales para que los productores del café lleven sus productos a nuevos mercados y fortalezcan sus procesos de comercialización

“En el año 2021 tuvimos la oportunidad de ir a Nueva Orleans, en el año 2022 estuvimos en Boston, en el año 2023 en Portland, el año pasado en Chicago y ahora Houston, Texas”.

Café colombiano. Foto: Getty Images. / Aaron McCoy Ampliar

Según el secretario el último semestre del año 2024 aumentaron en un 104% las exportaciones a diferentes países del mundo, “hemos podido abrir un mercado internacional donde el café de Risaralda está presente en Rusia, en Europa, en Inglaterra y en varias ciudades de Estados Unidos”.

Para la elección de los nueve participantes se seleccionaron 28 muestras de café en verde, donde se le dio prioridad a las asociaciones de cafeteros, eran cuatro categorías diferentes, café lavados, honey, naturales, exóticos y varietales, de los cuales se recepcionaron las muestras; se hizo una curva de tostión y se les sacó los atributos.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, quien siempre ha sido un apoyo para los productores de café especial, señaló, que este año la inversión para estos productores será más alta que la entregada el año pasado, pasando de $5 mil millones a más de $9 mil millones, reactivando la economía en la región.

“Estamos compitiendo como región contra países completos, este año también en esta edición vamos a participar con las especialidades de café seleccionadas, y por eso felicito a quienes van a viajar y a las familias productoras de café en Risaralda”, señaló el gobernador del departamento.

Agregó el mandatario, que se van a entregar a las 23 asociaciones cafeteras insumos y tecnología de punto para continuar, de manera oportuna, compitiendo frente al mundo; más de 1.500 personas se beneficiarán de este programa que es gestionado con recursos del OCAD.

“En esta ida nos vamos a sentar con Cámara de comercio de Houston, lo que nos va a permitir abrir mayores mercados para el café del departamento, seguimos acompañando el proceso productivo de este tipo de café”, puntualizó el gobernador.

Ampliar

Uno de los participantes en la feria comercial denominada Speciallty Coffee Expo 2025 es Edier Ramos, gerente de Asocafé Tatamá, manifestó el orgullo que siente al representar no solo a Santuario y a Belén de Umbría sino a todo el departamento.

“Hasta hace algunos años era impensable que unos productores pudieran asistir a una feria internacional, inclusive a las ferias nacionales de café para ir y mostrar nuestro producto, nos dedicamos solo a ese ejercicio de producir y a entregar a los comercializadores sin conocer mas de la cadena”.

Ramos también señaló que, “hoy Asocafé Tatamá, al lado de la Cuchilla del San Juan, no solo vamos a representar a Belén de Umbría y a Santuario; Somos embajadores del café de Risaralda, no solo de esos nueve perfiles que se seleccionaron para dar degustaciones en nuestro estand en Houston, si no que somos embajadores del 100% de los caficultores de este departamento”.

En esta feria lo que se espera es, no solo mostrar el buen café que se hace en Risaralda, sino por medio de una rueda de negocios concretar con diferentes empresarios internacionales acuerdos que terminan aumentando las exportaciones de café especial en esta zona cafetera.