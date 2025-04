“Somos adictos al amor”: presidente Petro responde a Álvaro Leyva tras acusarlo de consumir drogas

En medio de su discurso durante la sanción de la Ley Ángel y Lorenzo, que busca endurecer las sanciones a aquellos que maltraten animales, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a los señalamientos realizados por el excanciller Álvaro Leyva, quien dijo que el mandatario tiene problemas de “drogadicción” y desapareció en Francia durante una visita de Estado.

“Somos adictos al amor a propósito”, dijo, y añadió: “No puedo emborracharme, desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja (…) me ponen esos tragos y me va ardiendo hasta el alma”.

Horas antes, el jefe de Estado había asegurado que, en París, estuvo con su familia con la que comparte poco por la “persecución” que tienen y porque viven en el extranjero.

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verlos”, afirmó.

Agregó que no creyó que este hecho desatara “suspicacias atroces” en personas a las que les ha “dado la mano”.

Por su parte, en un corto mensaje, Andrea Petro, hija del presidente, reveló que durante su visita a Francia el mandatario “encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”.