Cielo Rusinque le responde a Gobernador de Córdoba tras denuncia de presunto envenenamiento

La ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, le respondió al Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien afirmó que “si la hubieran querido envenenar, lo hubiesen hecho”, luego de que la funcionaria denunció un presunto “envenenamiento” con dulces en su visita a ese departamento.

“Además de ser un acto de demagogia clásica, niega que haya personas que puedan disponer de la vida de otros sin pudor ni consecuencia”, señaló Rusinque.

Además, agregó que no llamaría criminal a la población (Córdoba) que los acogió con cariño, pero que “es tan descabellada la posición del Gobierno que si en Córdoba no hubiera delitos causados por una minoría, no harían falta policías”.

Su respuesta la expuso en un video en su cuenta de X, en el que también le responde al concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y al exministro Alejandro Gaviria.

“Aquí mi respuesta a los improvisados detectives de la derecha, que han querido resolver con opiniones mi denuncia sobre envenenamiento desde sus apartamentos o tarimas”, escribió la funcionaria junto al video.