Consejo de Estado confirma elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor

La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó las pretensiones de varias demandas que buscaban tumbar la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República.

El alto tribunal desestimó los argumentos planteados por los accionantes quienes señalaban que Rodríguez estaba inhabilitado debido a que en mayo de 2023 la Sección Quinta había anulado su elección y no pasó más de un año para que volviera a ser elegido por el congreso, y añadiendo que la lista de candidatos era de 9 personas cuando debían ser 10 al momento de la votación.

Los magistrados consideraron que la señalada inhabilidad no operaba, puesto que la nulidad de la elección decretada en 2023 no fue por asuntos atribuibles a Rodríguez sino a la Mesa Directiva del Congreso, y que el hecho de ser Contralor por al menos un año antes de la decisión que lo sacó del cargo en 2023 no le dio ventaja alguna, afirmando que son meras especulaciones.

“Para este caso resulta de la mayor importancia que la irregularidad que ocasionó la nulidad de la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el año 2022 fue de carácter objetivo, es decir, por defectos en el procedimiento, no imputables al elegido ni referidos a su idoneidad como aspirante al cargo” señala el fallo.

Adicionalmente, los magistrados consideraron que el hecho de que la lista fuera de nueve candidatos (la ley ordena comúnmente 10) al momento de la elección posterior, donde volvió a ganar Rodríguez, tampoco era un argumento válido para sacarlo del cargo.

“Esa circunstancia no comporta ninguna irregularidad, dado que, como lo observó la defensa, el artículo 9º de la Ley 1904 de 2018 dispone que, en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República” indicó la decisión.

Finalmente, para la Sección Quinta no puede hablarse de “reelección” de Carlos Hernán Rodríguez y tampoco “puede decirse que el demandado estuviera inhabilitado ni que tuviera que ser excluido del procedimiento por haber desempeñado gestión fiscal durante el lapso que ejerció el cargo, dado que las condiciones de elegibilidad fueron verificadas con relación al inicio del período 2022-2026”.