¿Es correcta la palabra ‘cuchuflí‘? Esto explica la RAE: le contamos el significado

No es un secreto que el el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, solo estando detrás del inglés. Es tan así que este idioma predomina en la mayoría de países del continente americano incluyendo Centroamérica y Sudamérica.

Ahora, según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

La Real Academia Española (RAE) ha realizado diversos cambios en lenguaje, los cuales han sido considerados por muchas personas como inválidos al agregar palabras como “perreo”, “disforia de género”, “supervillano”, “chundachunda” y muchas más.

Sin embargo, cabe resaltar que los cambios en los términos usados por las comunidades gracias a su cultura. La creciente gentrificación de las ciudades y la globalización de la información han provocado un aumento en el uso de términos locales por personas externas, llevando así a una presión social del uso de cada palabra.

Ante esta situación, la RAE explicó que no agregar palabras nuevas al lenguaje provocaría que el español se trasforme en una “lengua muerta”.

En esa línea, hay palabras que en la cultura popular de la sociedad se suelen emplear y que tienen significados no fuera de lo normal, pues estos sí son comunes, una de estas es ‘cuchiflí‘.

Caso ‘cuchuflí’

Pues bien, lo cierto es que esta palabra sí existe en el español y es aceptada por el idioma. La Asociación de Academias de la Lengua Española, en su página web, explica que tiene dos significados.

El primero es “cosa u objeto cuyo nombre no se recuerda”. Por ejemplo: “Mario, pásame el cuchuflí ese con el que uno abre las latas de atún, no me acuerdo el nombre”.

El otro significado que tiene esta palabra es nada más que el nombre de un plato. “Barquillo relleno con dulce de leche”.

Cabe recordar que esta palabra hace parte de algo llamado americanismos, que son conceptos que se pueden tomar de otro idioma, como el inglés, para adaptarlos a otro idioma.

Por otro lado, la Real Academia Española explica que “se recomienda el plural «cuchuflíes», pero es también válida la forma «cuchuflís»“.

@ortizmiguel #RAEconsultas Se recomienda el plural «cuchuflíes», pero es también válida la forma «cuchuflís»: http://t.co/FUPnNE66B4 § 1c — RAE (@RAEinforma) March 30, 2015