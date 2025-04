Hoy se cumple un mes de la desaparición de Juan Camilo Castaño en el municipio de La Virginia

A Gloria Nancy Gutiérrez, madre de Juan Camilo Castaño, la vida le cambió por completo cuando su hijo desapareció, el 24 de marzo en el municipio de La Virginia; lo único que ha hecho desde ese día es recorrer las calles, los afluentes y quebradas de la localidad siguiendo pistas del paradero de su hijo.

No ha sido fácil, pues señala, que las autoridades estuvieron pendientes del caso mientras los medios de comunicación dieron a conocer la desaparición de Juan Camilo, y ahora, este hecho fue olvidado.

Gloria solo quiere saber dónde está su hijo, por ello, pide celeridad a las investigaciones y más colaboración de las autoridades.

“Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho solo la familia, no hemos recibido ninguna ayuda, nos colaboraron solamente un día buscando por los potreros, por las afueras del pueblo, otro día que nos ayudaron por el río, que nos colaboraron con una lancha y otro día que nos colaboraron con un dron, eso ha sido toda la ayuda que hemos recibido.”

Cabe recordar, que hace 15 días el alcalde de La Virginia, Juan Carlos Botero, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregué información del paradero de Juan Camilo, sin embargo, eso no ha sido suficiente.

“El alcalde no nos ha ayudado, hemos hecho marchas, ellos nunca han estado ahí pendientes, no nos han colaborado… yo siempre voy, me dicen que están en proceso, que todo tiene que ser con tiempo, y no entiendo el porqué, porque en el pueblo todos saben lo que pasó, hay videos, hay muchas pruebas que muestran quiénes fueron y pues hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia de nada.”, señala la madre de Juan Camilo en medio de lágrimas.