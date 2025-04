Ministra de Transporte respondió a preocupaciones sobre el megaproyecto del Canal del Dique

Durante un recorrido por el Canal del Dique para revisar el futuro del proyecto de restauración de los ecosistemas degradados, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió sobre los eventuales riesgos fiscales que generaría una terminación anticipada del contrato de concesión.

“No existe ningún tipo de justificación, y creo que en eso hay un propósito común de que se vayan a pagar indemnizaciones sin haber realizado absolutamente ninguna obra”, señaló Rodríguez.

Además, el contralor añadió: “estamos hablando de más de 430.000 millones que eventualmente se tendrían que desembolsar, sin perder de vista los perjuicios que se pueden ocasionar no solo desde el punto de vista del desarrollo social, sino sobre las amenazas que constantemente están sobradamente advertidas frente a los temas de inundaciones”.

Sin embargo, la ministra de Transporte aseguró que el proyecto no está en riesgo y respondió a las preocupaciones que giran en torno al desarrollo de las obras que hoy están en proceso de licenciamiento ambiental.

“¿Cuál era el temor? No ya no se pudo hacer nada, ya no se hizo nada; se va a terminar decidiendo que el contrato se termine anticipadamente. Cierto lo dijo el contralor, lo han advertido los órganos de control, pero ¿cuál es la respuesta que traemos? Bueno, aquí hay un otro sí, un otro sí es un anexo al contrato original; es cambiar y aumentar esos términos de referencia del contrato original, un otro sí que es para poder hacer esos estudios de impacto ambiental que después lleven a obtener la licencia ambiental. Entonces, en eso nos vamos a concentrar”, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Cabe anotar que el proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades en 19 municipios que enfrentan inundaciones en el invierno ha sufrido varios aplazamientos.