No me explico por qué Carlos Enrique Vélez sigue siendo testigo: ‘Negro Maravilloso’, exparamilitar

Durante el juicio que se adelanta contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por presunto soborno a testigos, habló el exparamilitar Luis Humberto Castañeda Osorio, alias ‘Negro Maravilloso’.

Castañeda dijo que se encuentra en la cárcel por culpa de los falsos testimonios del exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

“En audiencias de varios homicidios estuve condenado por versión de él, luego me absolvieron por la masacre de La Herradura y me absolvieron de la tentativa contra el señor Jorge Eliecer Moreno, rector del colegio Francisco José de Caldas (…). Me han absuelto de varios homicidios”, señaló.

Asimismo, aseguró que Carlos Enrique Vélez fue testigo en todos estos casos en los que terminó absuelto y que no entiende por qué sigue siendo testigo en varios procesos judiciales.

“Para mí es un mentiroso totalmente”, dijo, agregando que Vélez pedía dinero luego de que lo capturaran.

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Hernández le preguntó si Carlos Enrique Vélez fue el único testigo que se presentó durante el primer proceso judicial en el cual fue condenado, el testigo respondió que había otros.

Por otro lado, Castañeda afirmó que Carlos Enrique Vélez es una persona que vende su testimonio.