“Puede hacer campaña sin decir cosas que no son ciertas”: MinJusticia responde a Mauricio Lizcano

Luego de que el exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, asegurara en entrevista con La Luciérnaga y Red + que la ministra de Justicia le había impedido instalar un software con los operadores de señal para erradicar en su totalidad la extorsión desde las cárceles porque ese tipo de sistemas “violaba los derechos de los presos”, la jefa de cartera lo desmintió tajantemente.

Al ser consultada por W Radio, la ministra Ángela María Buitrago señaló que es completamente falso que Lizcano haya presentado un software que permitiera hacer dicha operación y que de hecho le planteó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a ella un viaje a Costa Rica para que verificaran el mencionado sistema, que, en realidad, según Buitrago, no sirve.

De acuerdo con la ministra, en lo explicado a La W, ingenieros de la Fiscalía acompañaron al ministro a Costa Rica en el segundo semestre de 2024 para probar el señalado software que estaba siendo aplicado en una cárcel, verificando los expertos colombianos que, al realizar las pruebas técnicas, no las pasó porque en todo momento salieron y se recibieron llamadas.

Por ello, la ministra indicó que es falso que no se quisiera comprar el software y que realmente es que las pruebas arrojaron que no funcionó. “Él puede hacer campaña sin decir cosas que no son ciertas”, dijo la ministra Buitrago a W Radio.

De hecho, aseveró que si el software hubiese funcionado el ministro lo había podido comprar y entregarlo al ministerio de Justicia en coordinación entre ministerios, pero lo cierto, según Ángela María Buitrago, es que nunca recibió ningún tipo de software por parte de Lizcano porque la realidad es que no funcionaba.

De hecho, en diálogo con W Radio la ministra de Justicia, según su versión, señaló que en este momento en ningún país del mundo se cuenta con un sistema como el que plantea Lizcano, que es distinto a los famosos inhibidores, los cuales han sido restringidos por fallos de tutela de la Corte Constitucional porque afectaban en distintos casos las llamadas de personas de la población civil en sus quehaceres diarios y en ocasiones en emergencias.

La jefa de la cartera de Justicia adicionalmente explicó que en el marco de fortalecer estrategias para disminuir la extorsión en las cárceles se sigue solicitando a los operadores la suspensión de la señal de los teléfonos que son detectados haciendo llamadas de este tipo, y adelantando operativos sorpresa para decomisarlos, así como acudiendo a otros países de la región y del mundo para conocer sus mecanismos para luchar con el uso ilegal de teléfonos desde prisión.

La ministra de Justicia también indicó que, de hecho, Lizcano incumplió con varios compromisos que había realizado, entre ellos no entregar 50 computadores que se había comprometido a brindar para audiencias virtuales y capacitación de privadas de la libertad en la cárcel El Buen Pastor.