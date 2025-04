Francisco Sanclemente, atleta paralímpico colombiano, conversó con W Fin De Semana sobre su amplia trayectoria en el deporte habiendo crecido jugando fútbol en Buga, Valle del Cauca.

“Crecí jugando fútbol, llegué a la selección de Buga y del Valle del Cauca. Cuando cumplí 17 llegué a las inferiores del Once Caldas”, momento en el que había grandes referentes como porteros, entre ellos Óscar Córdoba, Miguel Calero, Juan Carlos Henao, entre otros. Sin embargo, su vida cambió de repente.

“Yo soñaba con ser un gran portero, pero a los 18 años me cambió la vida porque me entró una infección a la médula espinal, lo que me obligo a vivir la vida de manera diferente”, expresó.

“Comenzó como un malestar normal y de un momento a otro, luego de entrenar, sentí un ‘timbronazo’ impresionante en la espalda, las piernas me comenzaron a temblar, parecía una convulsión. En 24 horas dejaron de moverse las piernas. Todo se volvió un caos”, contó.

Mencionó que ese fue el momento más duro de su vida, pues fue una “tragedia”, teniendo pensamientos nefastos, además de miedo, mal genio y tristeza.

“Para mí, sin entender demasiado de la vida en ese momento, fue muy traumático”, sostuvo.

Tras ese suceso que le cambió la vida, le recomendaron que el levantamiento de pesas o el lanzamiento de jabalina eran los deportes perfectos para su nueva realidad. No obstante, él se decidió por la disciplina de maratón, donde tiene el récord sudamericano.

“Poco a poco vi que lo iba haciendo mejor. De tanto ensayo y error, vi que mi peso corporal podía ser favorable, así fui escalando en el atletismo, todo muy casero”, indicó.

Reviva la entrevista completa a continuación

Play/Pause Esta es la historia de Francisco Sanclemente, atleta al que le cambió la vida a los 18 años 11:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: