La suerte me encontró: Luis Guzmán, actor puertorriqueño que destaca en ‘Havoc’, película de Netflix

El actor puertorriqueño Luis Guzmán pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de la nueva película de Netflix, ‘Havoc’.

“Me llamaron, me enviaron un guion, lo leí y me gustó. Era la oportunidad de trabajar con tremendo director como Gareth Evans”, sostuvo.

Mencionó que filmar esta película de acción fue todo un reto, pues en la actualidad hacer ese tipo de filmes no es fácil.

Sobre su papel de ‘Raúl’ en ‘Havoc’, mencionó que es como un “tío” que cada uno dirá si está en el lado bueno o malo de la historia.

¿Cómo alcanzó el éxito y la fama?

“Suerte, yo me aproveché de la suerte, ella me encontró a mí. Yo me entregué, aprendí lo que más podía para ser un actor real, entonces cada parte que yo tomo lo ‘pinto’ de algo diferente. Me entregué a la actuación”, indicó.

Papel de Gonzalo Rodríguez Gacha en serie ‘Narcos’

“Me encantó trabajar en Colombia. A todos los que estuvieron en la producción los apoyo y quiero mucho. Mi preparación fue saber de la historia de Gacha, me entregué a ello”, mencionó.

Escuche la entrevista completa:

Escuche W Radio en vivo aquí: