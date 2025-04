Andesco anticipó apagón energético entre 2026 y 2027

El presidente de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones- Andesco, Camilo Sánchez, anticipó un apagón energético entre 2026 y 2027 en las regiones del país.

Lo anterior, debido a que, según él, se han querido solucionar temas técnicos a través de decretos.

Sánchez señaló que, el tema es de oferta y demanda. A lo que agregó que actualmente “no está funcionando”.

En ese sentido, explicó que, los apagones desde el próximo año se podrían generar debido a la falta de energía que provocará el aumento de la demanda.

Aseguró que habrá un porcentaje de la población que no tendrá quien le entregue energía, lo que producirá un incremento de los precios y finalmente, apagones por regiones.

“Por pedacitos, no digo que en todo el país. Por pedacitos, donde no estemos conectados”, aclaró.

Adicionalmente, desde Andesco se advirtió que, por no tener transmisión, Bogotá también puede registrar apagones, debido a que “hay mucha demanda y no hay oferta”.

“No hay sino esa red que entra al centro; hay mucha demanda y no hay oferta”, afirmó.

Finalmente, el presidente del gremio cuestionó el decreto que busca limitar el costo de la energía, asegurando que, aunque se quiera, no se puede hacer por esa vía.

“El consumo se tiene que obligar en la bolsa y eso no se hace de la noche a la mañana. No se hace por decretos a generación de energía, y que bajará la energía, lleva 30 meses en el Gobierno y no lo pudo hacer. No porque no quiera, es porque no se puede, porque si se pudiera, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo”, indicó.

Escuche W Radio en vivo: