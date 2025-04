Carlos Amaya evalúa renunciar a la Gobernación de Boyacá para aspirar a la Presidencia en 2026

Tunja

A solo un mes del cierre del plazo legal para renunciar y postularse a la Presidencia de la República en 2026, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, confirmó que está considerando seriamente dejar su cargo para buscar un lugar en la contienda nacional.

“Colombia necesita reconciliación y menos polarización. Si puedo aportar desde otro escenario, debo pensarlo con responsabilidad”, dijo Amaya, durante un encuentro con los medios, donde habló no solo de política, sino también de su familia y del país.

Aunque en diciembre pasado había descartado una eventual candidatura presidencial, concentrado en su mandato en Boyacá, el panorama ha cambiado. Amaya Rodríguez reconoce que los últimos meses, marcados por tensiones políticas y un vacío de liderazgos, lo han hecho reevaluar su postura.

“Ya empezando el año ya no fue sólo un sector político sino varios y sobre todo sectores empresariales muy importantes que han venido diciendo con razón que este país necesita reconciliarse, que necesita tratar de tender puentes y bajarle a la polarización y que la medida que haya alguien al frente del país y liderando el país que pueda lograr esa tarea de unir y tender puentes entre distintos sectores que hoy ni siquiera se sientan a conversar, pues puede ser bueno para Colombia”, afirmó.

De acuerdo con la ley, los funcionarios que aspiren a la Presidencia de la República deben dejar sus cargos un año antes de las elecciones, es decir, a más tardar el 30 de mayo de 2025. Amaya aseguró que ya ha consultado a expertos constitucionales para despejar cualquier duda jurídica.

“Es una decisión que yo tengo que tomar con calma, según las consultas que yo pude hacer con magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y juristas muy importantes tendría que renunciar el 30 de mayo y sobre eso digamos hay una discusión. Hay una ley que dice taxativamente que un Gobernador no puede renunciar para aspirar a la Presidencia, pero la constitución expresa cuál es la inhabilidad de un candidato presidencial y es un año antes de la elección y la misma constitución también resuelve la contrariedad, es decir, dice la constitución cuando haya una controversia con alguna otra ley prima la constitución y la constitución dice claramente la inhabilidad, así que no quiero acelerarme y hasta el 30 de mayo tengo espacio”, concluyó.

El posible salto a la carrera presidencial no solo implica un cambio político, sino también personal. Amaya habló de su rol como padre y de lo que significaría alejarse nuevamente de sus hijos, como ocurrió en 2018 cuando fue precandidato.

“Esta decisión no se trata solo de política. Se trata de vida, de familia, de propósito. Boyacá me eligió con confianza y romper ese mandato solo tendría sentido por una causa mayor”, explicó.

En las próximas horas, el gobernador Carlos Amaya se reunirá con dirigentes de su movimiento, asesores cercanos y líderes sociales para escuchar opiniones antes de tomar una decisión definitiva.

Amaya dejó clara su posición con la Consulta Popular

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya señaló que apoya la Consulta Popular y que le hará campaña / Foto: Suministrada. Ampliar

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, señaló que irá de frente con la Consulta Popular y que esta debe aprobarse por el bien laboral de los trabajadores en el país.

Ante esto, Amaya Rodríguez expresó que apoya la Consulta Popular y que le hará campaña.

“Apoyo la Consulta Popular y haré campaña con toda la fuerza del mundo y no porque hable bien con Petro, como algunos dicen, es por ser coherente con mi historia de vida. Mi papá, gracias a sus dominicales, sus festivos y sus horas extras, yo puedo estar sentado acá. Mi papá trabajaba como una mula, los domingos, festivos, por la noche y si a mi papá no le hubieran reconocido los dominicales, los festivos y las nocturnas, no habría podido yo ir a la universidad. Es una injusticia que las empresas digan que van a quebrar por pagarle un recargo nocturno o un dominical a un trabajador”, expresó Amaya.

El mandatario de los boyacenses aseguró que con el pago del recargo nocturno, dominicales y festivos las empresas no van a quebrar y puso como ejemplo al empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage.

“Las empresas no van a quebrar si pagan el recargo nocturno o un dominical. Escuchen a Maurice Armitage, exalcalde de Cali. Escuchen que no solo le paga lo justo a sus trabajadores, sino los hace parte de sus utilidades. Yo conozco empresarios verracos, grandes empresarios, que me han dicho, Amaya, no vamos a quebrar nunca por la reforma laboral de Petro. Eso no es cierto. Ahora, hay unas pequeñas y medianas empresas que sí van a tener un golpe económico duro. Bueno, la solución es, hagan una reforma tributaria y bájenle a la renta a esas empresas. Búsquenle un camino de cómo le compensan eso”, agregó.