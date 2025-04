Minga Indígena no pagó peaje para entrar a Bogotá: concesión permitió el paso

Este martes en horas de la mañana, la concesión Vía Sumapaz, encargada de la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Girardot, informó sobre los inconvenientes en este corredor por cuenta de algunos bloqueos protagonizados por integrantes de la Minga Indígena que se movilizan hacia la capital del país en varias chivas.

“Aproximadamente a las 7:00 a. m., se registró el tránsito de la Minga por el corredor vial. A la altura del peaje Chusacá, una de las barreras de paso hizo contacto leve con un vehículo, sin afectar su movilidad. Posteriormente, se presentó un bloqueo temporal en ambos sentidos de la vía por parte de los manifestantes, el cual fue superado de manera pacífica en un lapso inferior a 30 minutos, sin mayores contratiempos”, dijo la Concesión.

Sumado a esto, la Concesión dijo que “los vehículos que integraban la movilización no están contemplados dentro de las categorías exentas de pago. No obstante, y con el propósito de facilitar el desarrollo de la jornada y proteger la integridad del personal operativo, no se efectuaron cobros durante el paso de la Minga por el peaje”, concluyó.

