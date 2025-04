Subsidio de sostenimiento del Icetex: ¿De cuánto es y quiénes pueden acceder?

Al culminar la etapa escolar, muchos jóvenes sueñan con iniciar su carrera profesional en una universidad que les permita desempeñarse en lo que más les gusta mientras adquieren habilidades en distintas áreas.

Sin embargo, los altos costos de las instituciones privadas llegan a ser un gran obstáculo para varios. Es por eso que el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, se ha convertido en el salvavidas de muchos.

Esto, gracias a que otorga créditos educativos a diferentes tasas y plazos con el fin de que los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de acceder a una institución de educación superior para formarse académicamente en el área de su interés.

De acuerdo con lo señalado en los artículos 1 y 2 de la Ley 1002 de 2005, y el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1075 de 2015, es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, y sometida, en lo pertinente, a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

No obstante, el hecho de que la entidad apruebe el crédito, no llega a ser la solución total de los estudiantes, pues hay quienes incluso optan por cancelarlo debido a que no tienen como responder por la deuda.

¿Qué es el subsidio de sostenimiento?

El subsidio de sostenimiento del Icetex es un auxilio económico que el Gobierno Nacional aprobó para ayudar a resolver los gastos personales que les generan la asistencia a clases a los estudiantes.

De esta manera, el subsidio de sostenimiento se otorga a los beneficiarios de crédito educativo, con la previa validación del cumplimiento de requisitos, al momento de adjudicación del crédito. Posteriormente, el Icetex consulta el documento registrado por el estudiante en las bases de datos oficiales (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior, Prosperidad Social y Red Unidos).

Sin embargo, es importante destacar que la asignación del subsidio de sostenimiento está sujeto a disponibilidad presupuestal.

Requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento

Ser beneficiario para un crédito de pregrado en algunas de las siguientes líneas: Tú Eliges 0%, Tú Eliges 25% con tasa subsidiada, Más colombiano que Nunca 10%, Alianzas, Protección Constitucional, Línea Fondo de Garantías Covid-19 y Línea de Financiación Talento en mi Territorio 0% y 10%

Estar registrado en la versión IV del Sisbén en los siguientes grupos de clasificación: A, B, hasta C7.

Requisitos para subsidio de sostenimiento del Icetex. Foto: ICETEX Ampliar

Tenga en cuenta que la asignación del subsidio se realiza priorizando la población víctima del conflicto armado en Colombia, Indígenas, Red Unidos y Reintegradas. Adicionalmente se prioriza la población con la categoría más baja del Sisbén.

¿De cuánto es el subsidio de sostenimiento que da el Icetex?

De acuerdo con lo mencionado en la página del Icetex, este valor es el equivalente a $1.181.311 por semestre, valor que tiene un incremento anual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cómo funciona el subsidio de sostenimiento del Icetex?

La asignación se realiza priorizando a la población víctima del conflicto armado, indígenas y reintegrados. Además, según el Icetex, se prioriza a la población con la categoría más baja del Sisbén.

Tenga en cuenta que “cada semestre el valor del subsidio de sostenimiento se gira directamente al estudiante donde deberá activar una cuenta de preferencia”.

Este subsidio cuenta con diferentes modalidades, ya sea matrícula o sostenimiento.