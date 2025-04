Tres de los 30 municipios de Córdoba decretaron medidas restrictivas por ‘plan pistola’

Montería

Los municipios de Planeta Rica, Sahagún y San Bernardo del Viento decretaron medidas restrictivas ante la ola de ataques contra la fuerza pública que ha dejado cinco uniformados muertos y seis más heridos en el departamento de Córdoba.

En el caso de Planeta Rica, el alcalde Ramón Calle precisó al término de un consejo de seguridad el pasado 29 de abril que “estamos prohibiendo parrillero de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Igualmente, tránsito pesado en el mismo horario (de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.); pero hemos tenido una condescendencia con el sector comercial porque no decretamos ley seca; sino que vamos a tener un horario normal para que la gente pueda disfrutar. Vamos a rodear a nuestra fuerza pública”.

Por su parte, en el municipio de Sahagún, el alcalde Jairo Balmaceda adoptó las siguientes disposiciones:

Documento de Sahagún. Ampliar

Mientras, en San Bernardo del Viento, zona costanera de Córdoba, el alcalde Navonazar González no solo restringió el uso de parrillero en un horario determinado, sino que también ordenó el cierre extraordinario y temporal de las playas.

Documento de San Bernardo del Viento. Ampliar

Finalmente, en el municipio de Montelíbano se decretó ley seca el pasado fin de semana; sin embargo, el alcalde de la zona Gabriel Calle Demoya, informó a La W que no descartan nuevas disposiciones tras un consejo de seguridad que se adelantará en esta jurisdicción del sur del departamento el próximo 2 de mayo.

Cabe recordar que, los municipios que registran ataques contra uniformados son Lorica, Ciénaga de Oro, Chimá, Montería, La Apartada, San Carlos, Puerto Escondido y Sahagún.