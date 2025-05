A siete se eleva el número de municipios con medidas restrictivas por ‘plan pistola’ en Córdoba

A siete se eleva el número de municipios con medidas restrictivas por el ‘plan pistola’ que ha dejado cinco uniformados muertos (tres policías y dos soldados) y seis más heridos en el departamento de Córdoba.

Se trata de zonas como Moñitos, Momil, Los Córdobas, Planeta Rica, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y Sahagún.

En el caso de Planeta Rica, el alcalde Ramón Calle dijo que “estamos prohibiendo parrillero de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Igualmente, tránsito pesado en el mismo horario (de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.); pero hemos tenido una condescendencia con el sector comercial porque no decretamos ley seca; sino que vamos a tener un horario normal para que la gente pueda disfrutar. Vamos a rodear a nuestra fuerza pública”.

Por su parte, en Sahagún se prohibió el parrillero en motocicleta desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo de 2025, en el horario de 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Asimismo, se suspendieron los permisos para eventos que generen aglomeración en el municipio.

Mientras, en San Bernardo del Viento se restringió la circulación con parrillero desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. En esta zona costanera de Córdoba también se ordenó el cierre temporal y extraordinario de las playas.

Otras zonas costaneras con medidas fueron Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas.

Medidas en Moñitos. Ampliar

Medidas en Puerto Escondido. Ampliar

Medidas en Los Córdobas. Ampliar

Finalmente, en el municipio de Momil se dispuso lo siguiente:

Medidas en Momil. Ampliar