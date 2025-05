3 beneficios de aprender inglés viendo videos o televisión, según Cambridge: consejos para practicar

Aprender un nuevo idioma como el inglés resulta ser fundamental actualmente porque con ello no solo es posible realizar intercambios académicos o culturales, sino también aspirar a mejores empleos con grandes remuneraciones económicas; por eso, es importante estudiarlo y ser constante con el proceso de formación para adquirir un nivel intermedio o avanzado en la segunda lengua.

Asimismo, debido a su relevancia, muchos optan por ingresar a diferentes academias con el fin de iniciar con el dominio del inglés; no obstante, otros aprovechan las plataformas gratuitas de diferentes entidades o ser un poco más autodidactas para aprender a un bajo costo.

En ese sentido, la Universidad de Cambridge, una de las mejores a nivel mundial, lanzó una serie de cursos gratuitos para que los interesados aprendan el idioma en niveles básico, intermedio o avanzado y aprendan o perfeccionen la gramática, escucha, pronunciación, habla, vocabulario, lectura y escritura.

¿Cómo aprender inglés viendo videos o televisión?

Los videos y los programas de TV son una herramienta recomendada por la Universidad de Cambridge para aprender el inglés que se usa en la “vida real”, además, las imágenes le ayudarán a comprender los diálogos.

Los videos y televisión para aprender inglés tienen beneficios como:

Familiarizarse con los diferentes acentos.

Entender las expresiones faciales, el lenguaje corporal y los gestos que se utilizan en las diferentes culturas.

Comprender del mundo y de las situaciones reales que tienen lugar fuera de la clase.

A los niños les encanta aprender a través de videos y TV y estos dos medios son una gran fuente de motivación; uno de los factores más importantes a la hora de aprender un idioma.

Aquí puede encontrar algunos videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5146C9A4FD908B6D

Recomendaciones para aprender inglés con videos dependiendo de la edad

Consejo para niños de 5 a 12 años

Elige videos y programas de TV aptos para el rango de edad de tu hijo o hija. Algunos se repiten muchas veces, lo que le da a los niños y las niñas la oportunidad de participar, memorizar las palabras e imitar acciones.

A los más pequeños les encanta escuchar sus historias, canciones, videos y programas de TV favoritos una y otra vez, lo cual es positivo. Esto les ayudará a mejorar su comprensión y a ganar confianza al repetir el lenguaje.

Consejo para adolescentes de 13 a 18 años

Vean tráiler de películas y abra la discusión en torno a los siguientes puntos:

Hable sobre lo que ocurre en cada uno.

Compare las películas – ¿Qué es similar/diferente?

Decida cuál de ellos preferiría ver.

También podría inventar un final para la película y representarlo.

Consejo para hacer mientras ven los videos o la televisión

La finalidad de observar un programa es desarrollar la comprensión auditiva (Listening). En particular, la “comprensión auditiva de lo esencial”.

Antes de que comience el programa puede preguntar “What do you think will happen in this episode?”, después pause el episodio y pregúntele: “Were you right?”

Formula preguntas para verificar que lo comprenden. Por ejemplo: