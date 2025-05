“Venimos con la intención de sorprender en muchos aspectos”: España, país invitado en la FILBo 2025

La Feria del Libro, reconocido evento bogotano, inició el pasado sábado, 26 de abril, e irá hasta el próximo domingo, 11 de mayo.

Ahora, para esta edición de la FILBo 2025 el país invitado es España. En el evento, a la fecha, se cuenta con más de 2.300 actividades y más de 500 expositores.

Para hablar sobre lo que llevó a que el país ibérico fuera el invitado en este evento, en los micrófonos de W Sin Carreta habló Antonio Monegal, comisario de la participación española.

El comisionado reveló que no puede explicar cómo fue el proceso para que España fuera invitado de honor, ya que no estuvo en el proceso previo a la selección; sin embargo, contó que “probablemente se debe a que el país no era invitado hace 33 años; desde 1992. Ya era hora de que viniéramos”.

“ Venimos con la intención de sorprender en muchos aspectos . Nuestra propuesta se basa en la idea del diálogo, en la idea de que 33 años después España y Colombia son países distintos a comparación de esa época. Es una cultura de paz con nosotros y el planeta", dijo.

Agregó: “Hemos organizado una programación muy inspirada en los elementos comunes que tenemos”.

“El pabellón se ha diseñado a partir de la idea de que España y Colombia comparten la tradición de biblioteca rurales ambulantes”, sentenció.

