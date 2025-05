Preocupación en el Ministerio Público por coletazo que pueda traer consigo la ZUT para Cúcuta

Cúcuta

Luddy Páez, Personera de Cúcuta asegura que les preocupa la instalación de la ZUT (Zona de Ubicación Temporal) en Tibú, teniendo en cuenta que esto puede representar un nuevo desplazamiento masivo de campesinos hacia la ciudad de Cúcuta. Advirtió que esta capital ya no puede más.

“Cúcuta sigue recibiendo esa gran responsabilidad, ese gran compromiso y nosotros no podemos hablar de un regreso, ni de un retorno asegurado para que las personas puedan sentirse mejor. Me preocupa muchísimo (la ZUT), porque las condiciones no están dadas”, dijo Páez.

Agregó que “si el presidente va a estar acá el viernes es el momento perfecto para aclarar cuál va a ser la situación realmente para el departamento Norte de Santander, porque no es solamente Catatumbo, es el Norte, somos todos los que estamos sintiendo que se puede dar un coletazo muy fuerte y eso es una bofetada durísima a la tranquilidad, la paz, al deseo, al anhelo que esto tenga un feliz termino”.

Pidió a las autoridades nacionales reconsiderar esta instalación, donde se espera que se concentren más de 4.000 hombres armados de las disidencias de las FARC.

