Actor Andrés Sandoval responde a señalamientos de presunto maltrato intrafamiliar

El reconocido actor Andrés Sandoval, quien es señalado por su expareja por maltrato y violencia intrafamiliar, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y se refirió a dicho proceso judicial que aún permanece en etapa de recolección de pruebas.

“Se me acusa de maltrato intrafamiliar con causal de psicológico agravado. Nunca han podido demostrar nada de violencia física”, dijo Sandoval.

Según los señalamientos que se hacen en su contra, hubo una escena en un hospital de Suba, donde supuestamente el actor habría maltratado a su exesposa.

“Los testigos están afuera de las habitaciones, lo que sucedió en la habitación solo estábamos ella y yo con nuestra hija, estábamos en un problema donde había una cantidad de inseguridades, empieza un tema de gritos (...) yo intenté irme de la habitación, yo tengo las pruebas donde se ve que me tiran la puerta encima me rasguñan la cara”, dijo.

Asimismo, reveló que después le dieron una medida de una protección. “Medicina Legal evidencia que efectivamente hubo agresión hacia mí y la dieron a mi favor”.

Sandoval contó que en otro momento, mientras disfrutaba de un karaoke, su exesposa cacheteó a otra mujer de la fiesta por haberle dicho que era muy atractivo.

“Yo las separé y mi expareja se auto agredió, hubo mucha gente que se dio cuenta y cuando intento pararla, me dice ‘se da cuenta de como me maltrata, esto lo he sufrido durante varios años’”, contó.