Imágenes del nuevo papa León XI: tras fumata blanca, el cónclave eligió al sucesor de Francisco

VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 08/05/2025.- A handout picture provided by the Vatican Media shows newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Francis Prevost from the USA, blessing faithfuls from the central loggia of Saint Peter's Basilica, Vatican City, 08 May 2025. (Papa, Cardenal) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / VATICAN MEDIA HANDOUT ( EFE )