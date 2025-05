USPEC asegura que licitación para alimentación de privados de la libertad no tuvo irregularidades

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) confirmó la adjudicación del contrato USPEC LP - 002 2025 que tiene como fin garantizar el servicio de alimentación en centros de reclusión, estaciones de policía y centros transitorios de detención, y defendió la legalidad de la misma.

Lo anterior, a pesar de la petición de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de suspender el proceso hasta que se evacuaran las dudas realizadas por la Veeduría Alimentación USPEC, que planteó un posible interés indebido de una funcionaria en la adjudicación del contrato y una eventual “concusión” dentro de la licitación.

De acuerdo con la USPEC, al hacer una revisión interna del proceso no se encontraron “irregularidades” en el rol desempeñado por la funcionaria señalada la cual – aseguran – no tuvo intervención “en la evaluación técnica de la experiencia de los proponentes”. También añadieron que la veeduría denunciante no se encuentra registrada “formalmente” y no cuenta con personería jurídica para actuar en el proceso.

“La adjudicación de la licitación se realizó con la presencia y acompañamiento de múltiples veedurías legalmente constituidas y de la Procuraduría General de la Nación, sin que haya advertido ninguna irregularidad durante la audiencia pública. Incluso, varias de las veedurías asistentes felicitaron a la entidad por la transparencia del proceso" aseveran desde la USPEC.

Adicionalmente, aseveraron que la denuncia contra la funcionaria señalada en el proceso de licitación, así como el oficio, fueron trasladadas a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Desde la USPEC afirman que la funcionaria, de quien se desconoce su identidad hasta el momento, interpuso denuncia por injuria y calumnia en la Fiscalía.

